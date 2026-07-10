स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग से 12 लोगों की मौत, रास्ता नहीं मिलने पर गाड़ी में ही कइयों ने गंवाई जान

अधिकारियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि आग की लपटों के बीच घिरे हाईवे पर भागने का रास्ता न मिलने के कारण एक कार के भीतर ही चार लोगों की जलकर मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ये मृतक ब्रिटिश नागरिक थे, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त कार का स्टीयरिंग व्हील दाहिनी ओर (Right-hand drive) था। इसके अलावा, सात अन्य लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर ही छोड़कर पैदल भागने की कोशिश में आग की चपेट में आ गए, जिनके शव बाद में बरामद किए गए।