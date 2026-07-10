स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग से 12 लोगों की मौत, रास्ता नहीं मिलने पर गाड़ी में ही कइयों ने गंवाई जान

स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग
Spanish Wildfire Victims Burned Cars: दक्षिणी स्पेन के अंडालूसिया क्षेत्र में जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई है। इस विनाशकारी आग की चपेट में आने से अब तक 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 19 लोग अब भी लापता हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक करीब 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हवा की बदलती दिशा और प्रतिकूल मौसम के बीच दमकल विभाग का गहन अग्निशमन और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।
अंडालूसिया की क्षेत्रीय सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि लॉस गैलार्डोस नगरपालिका में लगी इस आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यह भीषण आग वर्तमान में स्पेन के अल्मेरिया प्रांत के लॉस गैलार्डोस, बेदार और अंतास नगरपालिकाओं को मुख्य रूप से प्रभावित कर रही है।
जैसे-जैसे आग की लपटें रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही हैं और हवा में दम घोंटने वाला धुआं फैल रहा है, वैसे-वैसे लॉस गैलार्डोस के आसपास के ग्रामीण इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल है। घबराए हुए निवासी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं। हालांकि, इस अफरा-तफरी के बीच कुछ लोग आग की लपटों से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।
प्रशासन ने लॉस गैलार्डोस के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बेदार के वन क्षेत्र से घिरे गांवों के लोगों को फिलहाल अपने-अपने घरों के भीतर ही सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है।
अधिकारियों ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि आग की लपटों के बीच घिरे हाईवे पर भागने का रास्ता न मिलने के कारण एक कार के भीतर ही चार लोगों की जलकर मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि ये मृतक ब्रिटिश नागरिक थे, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त कार का स्टीयरिंग व्हील दाहिनी ओर (Right-hand drive) था। इसके अलावा, सात अन्य लोग अपनी गाड़ियों को सड़क पर ही छोड़कर पैदल भागने की कोशिश में आग की चपेट में आ गए, जिनके शव बाद में बरामद किए गए।
क्षेत्रीय सरकार के अनुसार, अब तक लगभग 600 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। इनमें से 120 लोगों को देर रात बेहद संवेदनशील इलाकों से निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में अल्मोकैजार, फुएंते डेल अल्बारिको, लॉस पिनोस, ला सेरेना और बेदार के पिनार क्षेत्र के निवासी शामिल हैं। विस्थापितों के रहने के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें से 74 लोगों को लुब्रिन थिएटर और 74 अन्य को गरुचा थिएटर में ठहराया गया है।
मेडिकल टीम ने बताया कि गंभीर रूप से झुलसे और धुएं के कारण सांस की तकलीफ से जूझ रहे चार लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए अधिकारी उन्हें विशेष इलाज के लिए सेविले के 'वर्जिन डेल रोसियो अस्पताल' में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं।
अंडालूसिया के राष्ट्रपति कार्यालय, स्वास्थ्य और आपातकालीन मामलों के मंत्री एंटोनियो सैन्ज कैबेलो ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आपातकालीन स्थिति में जारी किए गए आधिकारिक सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इस भयंकर आग पर काबू पाने के लिए वर्तमान में 150 फायरफाइटर और स्पेनिश मिलिट्री इमरजेंसी यूनिट के 220 जवान दिन-रात मुस्तैद हैं।
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