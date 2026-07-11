PM नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड दौरे पर पुरानी यादों को लेकर हुए भावुक, बोले-आपके प्यार की तरह रखता हूं ध्यान

PM Narendra Modi Scarf Story: ऑकलैंड में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सदी की शुरुआत में न्यूजीलैंड की अपनी पहली यात्रा और उस यात्रा से भारत लौटते वक्त साथ लाई गई खास यादगार चीजों की खास यादें साझा की। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ 'किया ओरा मोदी' (Kia Ora Modi) नाम के एक भव्य भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, PM मोदी ने कहा कि वह अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं साथ लाए हैं और यह उनका सौभाग्य है कि वह 40 वर्षों में न्यूजीलैंड का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं।