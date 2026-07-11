वियतनाम बोट हादसा: 32 भारतीय पर्यटकों को ले जा रही नाव पलटी, 15 की मौत, कई लापता

Vietnam Boat Accident: वियतनाम के लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट फू क्वॉक द्वीप के पास शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। 32 भारतीय यात्रियों और चार चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक स्पीडबोट के पलट जाने से कम से कम 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। बचाव अभियान जारी है। अधिकारी इलाके की तलाशी में जुटे हैं तथा दुर्घटना के पूर्ण कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।