बांसवाड़ा में बड़ा हादसा; अनास नदी में नाव पलटी, मामा-भांजे डूबे, 9 तैरकर निकले सुरक्षित

अरथूना थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मंगलवार को भानो का पाड़ा अरथूना के रहने वाले दस लोग सड़क मार्ग से आनंदपुरी के वंडा डोकोर गांव में गए थे और नदी के मार्ग से नाव में सवार होकर लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार नाव में नाविक सहित 11 लोग सवार थे। अचानक संतुलन खराब होने से नाव नदी के बीच पलट गई। इनमें से नौ लोग तो तैरकर बाहर आ गए, लेकिन दो लोग डूब गए।