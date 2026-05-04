4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Mothers Milk Bank : दक्षिण राजस्थान में ये कैसी लाचारी.., नवजात को दूध तक नहीं पिला पा रहीं हैं मांएं, जानें क्यों?

Mothers Milk Bank : दक्षिण राजस्थान में ये कैसी लाचारी है। नवजात को दूध तक नहीं पिला पा रही मां। बच्चों को पालने के लिए दूसरी मांओं के दूध का सहारा लेना पड़ रहा है। इस खतरनाक स्थिति की रिपोर्ट पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे।

3 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 04, 2026

What kind of helplessness is this in South Rajasthan Mother is unable to feed her newborn Read full report

बांसवाड़ा. मदर मिल्क बैंक में स्वस्थ माओं का दूध। फोटो पत्रिका

Mothers Milk Bank : बांसवाड़ा. कुपोषण खत्म के लिए तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद दक्षिणी राजस्थान की बहु-बेटियों पर एनीमिया (खून की कमी) का शिकंजा कसता जा रहा है। जन्म से ही यहां की बेटियों को मिला एनीमिया का दंश शादी के बाद भी नहीं मिट रहा है। हालत इतने अधिक चिंताजनक हो रहे हैं कि उनके शरीर में खून तो खून उनका ‘अमृत’ भी सूख रहा है। कुपोषण के चलते मां अपने नवजात शिशुओं को अपना दूध तक नहीं पिला पा रही हैं। बच्चों को पालने के लिए दूसरी मांओं के दूध का सहारा लेना पड़ रहा है।

कम उम्र में शादी और पौष्टिक आहार की कमी के चलते यहां की अधिकांश महिलाओं को प्रसव के बाद स्तनपान कराने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में वे मदर मिल्क बैंक का सहारा ले रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, यहां प्रतिदिन 40 से 50 मांएं आती हैं और अपने नवजात शिशुओं के लिए दूध ले रही हैं। वर्ष 2018 से खुले इस मिल्क बैंक से अब तक 7256 बच्चों को दूसरी मां का दूध से मिला है।

ये हैं प्रमुख कारण

पोषण की कमी : रोजमर्रा के भोजन में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी। भोजन में हरी सब्जियां, दालें, फल आदि नहीं लेना, आर्थिक स्थिति के चलते संतुलित आहार का अभाव।
बार-बार गर्भधारण : कम उम्र में शादी और जल्दी-जल्दी बच्चे होने से शरीर को रिकवरी नहीं हो पाता। इससे खून की कमी बढ़ती जाती है।
जागरूकता की कमी : थकान, कमजोरी, चक्कर आने पर गंभीरता नहीं लेना। पोषण और हेल्थ सप्लीमेंट्स के महत्व की जानकारी कम।

आंकड़े बयां कर रहे हकीकत

54 फीसदी 15 से 49 वर्ष की किशोरी-महिलाएं प्रदेश में एनीमिया से ग्रस्त हैं।
57 फीसदी से अधिक महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त है पूरे भारत में।
79 फीसदी से अधिक महिलाएं एनीमिक है दक्षिणी राजस्थान की महिलाएं-किशोरी।
80 फीसदी महिलाओं में एनीमिया संबंधी बीमारियों से हैं परेशान।
52 फीसदी गर्भवती माताएं हैं एनीमिया ग्रस्त।
(आंकड़े : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार)

जन्म के साथ ही बीमारियां

कुपोषित मां के बच्चों को जन्म के साथ ही बीमारियां मिल रही हैं। उन्हें जन्म के साथ ही चिकित्सकों की गहन निगरानी में एसएनसीयू, एमएनसीयू, डीपीसी, एनआरसी वार्डों में भर्ती करना पड़ रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के सर्वे अनुसार, 0 से 5 वर्ष के पंजीकृत 1 लाख 3 हजार 727 बच्चों में से करीब 2 से 3 फीसदी बच्चे अतिकुपोषित और 7 से 8 फीसदी बच्चे कुपोषित सामने आए। इनमें उनकी उम्र की तुलना में कम वजन, कम लंबाई आदि लक्षण सामने आए।

2 साल में 2024 को चढ़ाना पड़ा रक्त

एनीमिया से ग्रस्त महिलाओं के प्रसव के दौरान हालत बहुत अधिक खराब हो जाती है। स्थिति ये है कि जच्चा-बच्चा को बचाने के लिए रक्त चढ़ाना पड़ रहा है। जिला अस्पताल में 2024 में 1069 और 2025 में 955 महिलाओं को रक्त चढ़ाकर जान बचानी पड़ी।

मृत्यु दर भी ज्यादा

मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में प्रदेश में बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित धौलपुर, जालौर, उदयपुर सिरोही, बाड़मेर, करौली और प्रतापगढ़ जिले सबसे अधिक संवेदनशील हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 32 से 37, मातृ मृत्यु दर 113 प्रति एक लाख जीवित जन्म है।

जागरूकता की कमी…

आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी आदि संस्थानों के माध्यम से गर्भवती माताओं को 140 प्रकार की स्वास्थ्य जांचें सहित आयरन, कैल्शियम आदि की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन सेहत के प्रति जागरूक नहीं होने और उचित पोषण नहीं लेने से इस क्षेत्र की महिलाएं एनीमिक हो जाती है। इसके चलते गर्भावस्था और प्रसव में दिक्कतें आती हैं।
डाॅ. शीतल गोयल, वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूती रोग विशेषज्ञ, महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय, बांसवाड़ा

ये भी पढ़ें

CM Bhajan Lal : राजस्थान के हर जिले में खुलेगा ‘स्कूल ऑन व्हील्स’, सीएम भजनलाल ने ओड समाज को दी कई बड़ी सौगातें
जयपुर
Rajasthan every district of Rajasthan open School on Wheels CM Bhajan Lal gave many big gifts to the Od community

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 May 2026 09:54 am

Published on:

04 May 2026 09:53 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Mothers Milk Bank : दक्षिण राजस्थान में ये कैसी लाचारी.., नवजात को दूध तक नहीं पिला पा रहीं हैं मांएं, जानें क्यों?

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल के रुझानों में बीजेपी को सत्ता, बीजेपी 165 सीटों पर पहुंची, टीएमसी 123 पर आई

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, 100 सीटों पर बढ़त के साथ बहुमत के करीब

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पिछड़े, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी में सीएम रंगास्वामी 4336 वोटों से आगे, बीजेपी+ ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचेगा, रुझानों के बीच बोले बीजेपी अध्यक्ष

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: घर से खेतों पर गए शिक्षक का शव मेड पर मिला, हत्या की आशंका, गांव में फैली सनसनी

Teacher Murder
बांसवाड़ा

Mukhyamantri Viksit Gram Abhiyan : राजस्थान में हर पंचायत का तैयार हो रहा मास्टर प्लान, अब गांव का होगा विकास, जानें कैसे?

Mukhyamantri Viksit Gram Abhiyan Rajasthan every Panchayat Master plan prepared village will develop know how
बांसवाड़ा

सरकारी कॉलेजों में दाखिले की दौड़ शुरू, बिना अंकतालिका के भी कर सकेंगे आवेदन

rajasthan government college admission
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागा आरोपी, लड़की भगाने के मामले में था वांछित

banswara court news
बांसवाड़ा

Banswara : जेटीए संघ का अल्टीमेटम, आज मांगें पूरी नहीं हुईं तो 1 मई से सामूहिक इस्तीफा

Rajasthan Banswara JTA union issues ultimatum If demands are not met today mass resignations will begin 1 May
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.