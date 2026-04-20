LPG Crisis : रसोई गैस संकट ने बदला जयपुर में शादियों का ट्रेंड, होटल मालिक खुशी से झूमे

होटल कारोबारियों के अनुसार अप्रेल के सावों में 40 फीसदी बुकिंग शादी समारोह की मिली है। पहले जहां एक होटल में शादी की बुकिंग के लिए 10-15 इन्क्वायरी आती थी, वहीं इन दिनों ये बढ़कर 20 से 35 हो गई हैं। फेडरेशन ऑफ राजस्थान होटल एसोसिएशन के सचिव राहुल अग्रवाल ने बताया कि शादियों में लोग होटलों में खास मेहमानों को ही बुला रहे हैं, इससे उनके बजट में शादियां हो रही है। होटलों में मंडल, तोरण गेट आदि की व्यवस्था करने के साथ बैंड-बाजा, डीजे, म्यूजिक, पंडित आदि भी व्यवस्था हो रही है।