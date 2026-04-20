Railway Big Decision : यह मशहूर ट्रेन आज से मोदरान स्टेशन पर रुकेगी, 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई

जोधपुर.पश्चिमी राजस्थान को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की प्राइमरी मेंटेनेन्स अब जोधपुर में की जाएगी, ट्रेन की मेंटेनेन्स पहले दिल्ली में होती थी। ट्रेन के प्राइमरी मेंटेनेन्स की जिम्मेदारी पश्चिम रेलवे से बदलकर उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल को सौंपी गई है। साथ ही, ट्रेन नंबरों में परिवर्तन किया गया है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी संख्या 22996 जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नंबर परिवर्तित कर 22491 किया जा रहा है,जो 1 मई से प्रभावी होगा। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22995 दिल्ली-जोधपुर का नंबर परिवर्तित कर 22492 किया जा रहा है,जो 2 मई से प्रभावी होगा। ट्रेन में 21 कोच होंगे।