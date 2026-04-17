Railway Updates : जयपुर से होकर कोलकाता के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन आज से चलेगी, वंदे भारत सहित कई ट्रेनों का बदला मार्ग

रेलवे ने शुक्रवार से मदार से वाया जयपुर होकर कोलकाता के लिए वीकली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे लंबी दूरी के यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मदार-कोलकाता वीकली ट्रेन 17 अप्रेल से 1 मई तक (3 ट्रिप) संचालित होगी। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार सुबह 10.45 बजे मदार से रवाना होकर शनिवार रात 9.50 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वहीं, वापसी में कोलकाता-मदार वीकली ट्रेन 19 अप्रेल से 3 मई तक (3 ट्रिप) चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक रविवार रात 12.50 बजे कोलकाता से रवाना होकर सोमवार दोपहर 2 बजे मदार पहुंचेगी।