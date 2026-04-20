Success Story: पति ने किया सपोर्ट तो RAS बन गई पत्नी, सेल्फ स्टडी से हासिल किया महिला श्रेणी में 5वां स्थान, पिता का सपना हो गया सच

प्रीति कंवर बताती हैं कि उनके पिता का सपना था कि वे प्रशासनिक सेवा में जाएं, लेकिन किसी कारण से यह सपना पूरा नहीं हो पाया। यही अधूरा सपना प्रीति के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। उन्होंने ठान लिया कि वे हर हाल में इस सपने को साकार करेंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने साल 2018 से RAS की तैयारी शुरू कर दी।