Success Story: 20 दिन में 2 सरकारी नौकरी, पटवारी से SI बनी, फिर इसी महीने बनीं स्कूल लेक्चरार और अब RAS अफसर

नीलम मीणा की यह यात्रा केवल एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणादायक दास्तां है। बहुत ही कम उम्र में नीलम ने सरकारी नौकरियों की मानों लाइन लगा दी थी। आरएएस अफसर बनने से पहले वे एक-दो नहीं, बल्कि चार अलग-अलग पदों पर चयनित हो चुकी हैं। नीलम ने अपने करियर की शुरुआत राजस्व विभाग में पटवारी के रूप में की थी। लेकिन वे यहीं नहीं रुकीं। उनकी प्रतिभा और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) जैसी चुनौतीपूर्ण परीक्षा में भी सफलता हासिल की। इसके बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र की ओर रुख किया और द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देना शुरू किया।