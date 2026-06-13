Rajasthan: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा, पुलिया से टकराकर ट्रक पलटा, लगी आग

सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में शनिवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर खिजूरी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे पर चलता हुआ एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया की दीवार से टकरा गया और पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ट्रक लपटों में घिर गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद ट्रक के केबिन में चालक और खलासी फंस गए, जिन्होंने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई।