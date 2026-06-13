Assam Plane Crash: राजस्थान का लाल खेमाराम कुमावत शहीद, घर में शादी की चल रही थी चर्चा

जानकारी के अनुसार, भारतीय वायुसेना का एएन-32 विमान नियमित उड़ान के बाद जोरहाट एयरबेस पर उतर रहा था। इसी दौरान लैंडिंग के समय विमान हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई, जिससे उसमें सवार पांचों वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई। वायुसेना ने हादसे के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए हैं। साथ ही प्रारंभिक जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार की अटकलों से बचने की अपील की है।