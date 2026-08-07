Rajasthan News : तड़के 4 बजे चौंकाने वाली घटना, पहले अंधाधुंध फायरिंग में शख्स हुआ घायल, फिर रास्ते में एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के बाद तोड़ा दम

राजस्थान के नागौर जिले में शुक्रवार 7 अगस्त की तड़के एक दर्दनाक और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। नागौर के खरनाल के पास स्थित एक होटल पर तड़के करीब 4 बजे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, घायल युवक को लेकर जयपुर या जिला अस्पताल जा रही एम्बुलेंस खींवसर के पास अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस दोहरे हादसे के चलते घायल युवक को समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सका और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।