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Rajasthan News : तड़के 4 बजे चौंकाने वाली घटना, पहले अंधाधुंध फायरिंग में शख्स हुआ घायल, फिर रास्ते में एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के बाद तोड़ा दम

Nagaur Firing and Accident News : नागौर के खरनाल में युवक पर हुई अंधाधुंध फायरिंग, फिर अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस खींवसर के पास दुर्घटनाग्रस्त। इलाज के अभाव में घायल युवक की दर्दनाक मौत, जांच में जुटी पुलिस।
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नागौर

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Nakul Devarshi

Aug 07, 2026

nagaur firing ambulance accident nagaur kharnal accident update 2026

Nagaur Ambulance Accident - AI PIC

राजस्थान के नागौर जिले में शुक्रवार 7 अगस्त की तड़के एक दर्दनाक और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। नागौर के खरनाल के पास स्थित एक होटल पर तड़के करीब 4 बजे एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और घायल को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था, घायल युवक को लेकर जयपुर या जिला अस्पताल जा रही एम्बुलेंस खींवसर के पास अनियंत्रित होकर भीषण हादसे का शिकार हो गई। इस दोहरे हादसे के चलते घायल युवक को समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल सका और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

सदर थानाधिकारी किताब चौधरी के अनुसार खरनाल के पास नीलकंठ होटल पर फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ था जिसे अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही एम्बुलेंस  दुर्घटनाग्रस्त हो गई और घायल शख्स ने दम तोड़ दिया। मृतक शख्स की पहचान बिहार निवासी रामकुमार मंडल के तौर पर हुई है। उसका शव खींवसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है जिसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड करेगा.

तड़के 4 बजे अंधाधुंध फायरिंग

मिली जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे की है। नागौर जिले के खरनाल के पास स्थित एक होटल पर उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि जोधपुर जिले के नांदिया गांव के निवासी महिपाल नाम के शख्स ने एक अन्य युवक पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली सीधे युवक को जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद आरोपी महिपाल मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो गया।

मची अफरा-तफरी, बुलाई गई एम्बुलेंस

होटल पर हुई इस अचानक फायरिंग के बाद मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार और हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों और होटल स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला और घटना की सूचना नागौर की सदर थाना पुलिस को दी।

घायल युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने समय गंवाए बिना तत्काल एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस के पहुंचते ही घायल युवक को उसमें शिफ्ट किया गया ताकि समय रहते अस्पताल पहुंचकर उसकी जान बचाई जा सके।

एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त

घटना का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल की ओर तेजी से दौड़ रही थी। नागौर से खींवसर के पास पहुंचते ही एम्बुलेंस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क हादसे का शिकार हो गई।

एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एम्बुलेंस में सवार लोग और चालक भी स्तब्ध रह गए। हादसे के कारण एम्बुलेंस काफी देर तक वहीं फंसी रही और घायल युवक को प्राथमिक इलाज या अस्पताल का इमरजेंसी सपोर्ट समय पर नहीं मिल पाया।

इलाज से पहले ही तोड़ा दम

पहले गोली का शिकार होने और फिर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण घायल युवक तड़पता रहा। पर्याप्त मेडिकल केयर और फर्स्ट एड न मिल पाने की वजह से उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया।

एक ही घटना में दोहरी त्रासदी की खबर मिलते ही नागौर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नागौर सदर थाना पुलिस और आला अधिकारी तुरंत हरकत में आए और जांच की कमान संभाली।

आरोपी महिपाल की तलाश में नाकाबंदी

नागौर की सदर थाना पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया है। पुलिस की एक टीम फरार आरोपी महिपाल की तलाश में जोधपुर रोड और आसपास के इलाकों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पूरे जिले में एहतियातन नाकाबंदी करवाई गई है।

दूसरी ओर पुलिस यह भी पड़ताल कर रही है कि आखिर खींवसर के पास एम्बुलेंस के एक्सीडेंट का मुख्य कारण क्या था? क्या चालक तेज रफ्तार में था या अचानक कोई वाहन सामने आ गया था? पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है।

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Updated on:

07 Aug 2026 09:44 am

Published on:

07 Aug 2026 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Rajasthan News : तड़के 4 बजे चौंकाने वाली घटना, पहले अंधाधुंध फायरिंग में शख्स हुआ घायल, फिर रास्ते में एम्बुलेंस के एक्सीडेंट के बाद तोड़ा दम

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