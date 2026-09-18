अब नया पैंतरा, पार्षद के साले से दर्ज करवाया अपहरण का मामला, पार्षद ने वीडियो जारी कर कहा – मेरा साला झूठा

नागौर. कुचेरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सियासी खींचतान अब कुचेरा से निकलकर नागौर तक पहुंच गई है। गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद नागौर लाए गए पार्षदों में से एक पार्षद को उठाने के लिए विरोधी दल की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार की घटना के बाद शुक्रवार सुबह मूण्डवा डीएसपी धरम पूनिया भारी पुलिस बल के साथ बीकानेर रोड की एक होटल पहुंचे, जहां कुचेरा के कांग्रेस समर्थित पार्षद रूके हुए हैं। डीएसपी पूनिया ने बताया कि वार्ड 9 के पार्षद निम्बाराम के अपहरण का मामला उसके साले ने दर्ज कराया है, इसलिए वे निम्बाराम को अपने साथ लेकर जाएंगे। पुलिस ने पूरी होटल की तलाशी ली, लेकिन पार्षद नहीं मिला, इसके बाद डीएसपी ने तेजपाल मिर्धा को चेताते हुए कहा कि आपके ​खिलाफ नामजद मामला दर्ज है, यदि पार्षद नहीं आया तो मैं आपके ​खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हालांकि तेजपाल मिर्धा डरे नहीं और डीएसपी से कहा कि पार्षद यहां नहीं है और उनको कार्रवाई करनी है तो कर ले।