Nagaur: पार्षद निंबाराम और पत्नी के अपहरण की शिकायत से हड़कंप, साले ने थाने में बताई पूरी बात; फिर वायरल हुआ जीजा का वीडियो

इसके साथ ही चार निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी भाजपा खेमे को मिलने का दावा किया जा रहा है। भाजपा के आठ पार्षद और चार समर्थित पार्षद मिलाकर संख्या 12 तक पहुंचती है। अध्यक्ष बनाने के लिए 13 पार्षदों की जरूरत है। ऐसे में एक पार्षद का समर्थन दोनों खेमों के लिए निर्णायक हो गया है, जो वर्तमान में तेजपाल मिर्धा के साथ है। भाजपा से जुड़े लोग उसे हर हाल में अपने साल मिलाना चाहते हैं। इसी खींचतान के बीच गुरुवार को कांग्रेस समर्थित पार्षदों के नागौर आने के दौरान कथित हमला करने के प्रयास ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया।