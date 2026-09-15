नागौर नगर परिषद चुनाव: कई दिग्गज हारे, भाजपा सबसे बड़ा दल, RLP को 1 सीट, अब अचानक कांग्रेस ने बढ़ाई हलचल

वार्ड 37 और 38 में निर्दलीय प्रत्याशी जीते। वार्ड 38 में अजीजुद्दीन अंसारी ने 914 वोट लेकर 543 वोट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यहां भाजपा प्रत्याशी को मात्र 8 और कांग्रेस प्रत्याशी को 25 वोट मिले। वार्ड 39, 40 और 41 में कांग्रेस ने लगातार तीन सीटें जीतीं। वार्ड 39 में दीपक सैनी 547 वोट से, वार्ड 40 में सितारा बानो 630 वोट से और वार्ड 41 में मोहम्मद शरीफ 702 वोट से विजयी रहे। वार्ड 43 में भाजपा के छगनाराम ने कांग्रेस प्रत्याशी धमेन्द्र पंवार को 89 वोट से हराया, जबकि वार्ड 44 कांग्रेस के खाते में गया। वार्ड 45 में भाजपा के फुलचंद टाक ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेन्द्रसिंह को 831 वोट के बड़े अंतर से हराया।