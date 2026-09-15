राजस्थान नगर निकाय चुनाव परिणाम पर क्या बोले महिपाल सिंह मकराना

राजस्थान के शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच केवल 99615 वोटों का अंतर रहा है। भाजपा को कांग्रेस से 99615 वोट ज्यादा मिले हैं। कुल 1.06 करोड़ वोटों में से भाजपा को 37.35 लाख, कांग्रेस को 36.35 लाख और निर्दलीयों को 29.06 लाख वोट मिले हैं। पांच अन्य पार्टियों को नोटा से कम वोट मिले हैं। नोटा को 1.09 लाख वोट मिले हैं। वहीं, आरएलपी को 1 लाख 277 वोट, आम आदमी पार्टी (आप) को 49829, बीएपी को 14150, सीपीएम को 34,170 और बसपा को 30179 वोट मिले हैं।