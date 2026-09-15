Jaipur Nagar Nigam Result: जयपुर में कांग्रेस ने दर्ज की सबसे बड़ी जीत, जानिए सबसे कम वोटों से कौन जीता

जयपुर नगर निगम चुनाव के वार्ड 124 में मुकाबला बेहद कांटे का रहा। कांग्रेस की कांता देवी ने भाजपा की मनभरी को सिर्फ 5 वोट से हराया। कांता देवी को 4277 वोट मिले, जबकि मनभरी को 4272 मत मिले। महज पांच वोट का अंतर बताता है कि अंतिम दौर की मतगणना तक मुकाबला कितना रोमांचक रहा होगा। वार्ड 20 में भी दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के बीच बेहद करीबी मुकाबला रहा। भाजपा की उदिता सिंह चौहान ने कांग्रेस की मोनिका सैनी को 26 वोट से हराया। उदिता सिंह को 4684 और मोनिका सैनी को 4658 वोट मिले।