15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: किसके पाले में जाएंगे किंगमेकर? बोर्ड की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार

प्रदेश के पांच नगर निगम जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और पाली में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही निर्दलीय पार्षदों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश में जुट गई हैं।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Savita Vyas

Sep 15, 2026

जयपुर के बस्सी में बाड़ाबंदी के दौरान क्रिकेट खेलते कांग्रेस प्रत्याशी patrika photo

जयपुर के बस्सी में बाड़ाबंदी के दौरान क्रिकेट खेलते कांग्रेस प्रत्याशी patrika photo

जयपुर। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के साथ ही शहरों की सत्ता का अगला खेल शुरू हो गया है। महापौर और बोर्ड बनाने के लिए जहां भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने समीकरण साधने में जुटी हैं, वहीं कई नगर निगमों और परिषदों में निर्दलीय पार्षद अचानक सबसे अहम हो गए हैं। बहुमत के आंकड़े से दूर खड़े दलों के लिए अब एक-एक पार्षद का समर्थन सत्ता की चाबी बन सकता है। प्रदेश के पांच नगर निगम—जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और पाली में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इन निगमों में बोर्ड गठन की दिशा निर्दलीय पार्षद तय कर सकते हैं।

चार निगमों में भाजपा की बढ़त, बीकानेर कांग्रेस के साथ

जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा नगर निगम में भाजपा ने मेयर बनाने के लिए जरूरी राजनीतिक बढ़त हासिल की है। वहीं बीकानेर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। इसके उलट पांच निगमों में बहुमत का गणित उलझा हुआ है। यही वजह है कि दोनों प्रमुख दल अब पार्षदों के संपर्क में हैं और बैठकों का दौर तेज होने लगा है।

पाली-अजमेर में कांग्रेस आगे, लेकिन बहुमत से दूर

पाली और अजमेर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में कांग्रेस को बोर्ड गठन के लिए निर्दलीयों या अन्य पार्षदों का सहारा लेना होगा। भाजपा भी इन निगमों में समीकरण अपने पक्ष में करने की कोशिश में है।

अलवर में भाजपा की बढ़त, जोधपुर में कांटे का गणित

अलवर में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बहुमत नहीं होने से उसकी राह आसान नहीं है। कांग्रेस भी ऐसे पार्षदों को साथ लाने की कोशिश कर सकती है जो भाजपा के साथ नहीं हैं। जोधपुर में भाजपा-कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबले ने तस्वीर और दिलचस्प बना दी है। यहां एक-एक पार्षद का समर्थन भी पूरा समीकरण बदल सकता है।

भरतपुर में निर्दलीयों की सबसे ज्यादा पूछ

भरतपुर में निर्दलीयों की मजबूत मौजूदगी ने उन्हें सीधे किंगमेकर की स्थिति में ला दिया है। बोर्ड गठन के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों को उनकी जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में समर्थन के बदले पद, समितियों और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव को लेकर सौदेबाजी के कयास भी तेज हैं।

Nikay Chunav 2026: जयपुर में मतदान का उत्साह, वोटर लिस्ट में ‘राष्ट्रपति’ और ‘ओबामा’!

ये भी पढ़ें
jaipur nikay chunav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Sept 2026 02:48 pm

Published on:

15 Sept 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: किसके पाले में जाएंगे किंगमेकर? बोर्ड की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रियल एस्टेट की गिरती कीमतें गहरे संकट का संकेत

real estate
ओपिनियन

ब्रिक्स: विरोधाभासी शक्तियों के प्रबंधन की चुनौती

brics
ओपिनियन

संपादकीय: तकनीक के इस्तेमाल में मानवता की भी हो चिंता

ai
ओपिनियन

राजस्थान नगर निकाय चुनाव परिणाम पर क्या बोले महिपाल सिंह मकराना

Mahipal Singh Makrana
जयपुर

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के शेड्यूल में फिर बदलाव के आसार, बदल सकती है आरक्षण लॉटरी की तारीखें

Rajasthan Local Body Elections
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.