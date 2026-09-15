Rajasthan Nikay Chunav Results 2026: किसके पाले में जाएंगे किंगमेकर? बोर्ड की कुर्सी पर सस्पेंस बरकरार

जयपुर। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के साथ ही शहरों की सत्ता का अगला खेल शुरू हो गया है। महापौर और बोर्ड बनाने के लिए जहां भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने समीकरण साधने में जुटी हैं, वहीं कई नगर निगमों और परिषदों में निर्दलीय पार्षद अचानक सबसे अहम हो गए हैं। बहुमत के आंकड़े से दूर खड़े दलों के लिए अब एक-एक पार्षद का समर्थन सत्ता की चाबी बन सकता है। प्रदेश के पांच नगर निगम—जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और पाली में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इन निगमों में बोर्ड गठन की दिशा निर्दलीय पार्षद तय कर सकते हैं।