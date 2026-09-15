Pali News: कल मनाया था जीत का जश्न, आज थम गईं सांसें: चुनाव जीतने के अगले दिन निर्दलीय पार्षद की मौत

बता दें कि मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। सोमवार को घोषित चुनाव परिणाम में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 11-11 वार्डों में जीत हासिल की। वहीं, तीन वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। ऐसे में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। भाजपा और कांग्रेस दोनों को बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय पार्षदों के समर्थन की जरूरत पड़ रही थी। अब अबरार खान की मौत से अब यह गणित और उलझ गया है। ऐसे में बोर्ड गठन के लिए दोनों दलों के सामने नया गणित खड़ा हो गया है। अब आगे बोर्ड का गठन किस तरह होगा, इस पर सभी की नजर रहेगी।