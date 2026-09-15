राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर-जोधपुर-कोटा-सुकेत के 10 बूथों पर पुनर्मतदान, मेयर चुनाव स्थगित

एक मतदान केंद्र में वोट डालते मतदाता
राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के सोमवार को घोषित नतीजों के ठीक बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर, पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर, कोचिंग सिटी कोटा और झालावाड़ की सुकेत नगरपालिका के कुल 10 मतदान केंद्रों पर EVM में आई तकनीकी खराबी के चलते पुनर्मतदान कराने के आदेश जारी किए गए हैं। मतगणना के दौरान इन 10 बूथों पर मशीनें खराब होने से उम्मीदवारों की जीत-हार का अंतर प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद आयोग ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा वोटिंग कराने का शेड्यूल तय किया है। इसके साथ ही इन चार बड़े निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मेयर व डिप्टी मेयर) पदों के चुनाव को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं शेष 305 निकायों में चुनाव प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, जयपुर नगर निगम के 4 वार्डों (वार्ड 9, 18, 25 और 34) के 5 बूथों पर, जोधपुर नगर निगम के वार्ड 50 के 1 बूथ पर, कोटा नगर निगम के 3 वार्डों (वार्ड 87, 44 और 11) के 3 बूथों पर और सुकेत नगरपालिका के वार्ड 4 के 1 बूथ पर ईवीएम तकनीकी खामी के चलते बंद हो गई थीं।
रिटर्निंग अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि प्रभावित मतों की संख्या निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशियों के बीच जीत के अंतर से ज्यादा थी। ऐसे में चुनाव नतीजों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने पुनर्मतदान का कड़ा रुख अपनाया है। 16 सितंबर को दिनभर होने वाली वोटिंग के बाद 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी।
इस रिपॉल का सीधा असर जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत के शीर्ष बोर्ड गठन पर पड़ा है। आयोग द्वारा 19 अगस्त 2026 को जारी चुनावी कार्यक्रम के तहत इन निकायों में अध्यक्षीय चुनाव कराए जाने थे, लेकिन 10 बूथों का रिजल्ट पेंडिंग होने से पूर्ण परिणाम जारी नहीं हो सका है।
मेयर चुनाव स्थगित: परिणाम अधूरा रहने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर, कोटा और सुकेत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव आगामी आदेश तक टाल दिए हैं।
305 निकायों में चुनाव यथावत: राज्य के बाकी 305 निकायों के लिए आयोग ने आज सुबह 7 बजे लोक सूचना जारी कर दी है। इन 305 निकायों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही 21 और 22 सितंबर 2026 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे।
नई तिथियों की घोषणा जल्द: 17 सितंबर को काउंटिंग पूरी होते ही इन 4 निकायों में भी अध्यक्ष पद के चुनाव की नई लोक सूचना तुरंत जारी कर दी जाएगी।
16 सितंबर को होने वाले पुनर्मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। मतदाताओं और प्रत्याशियों के लिए मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
1. अधिकृत मतदाता ही डाल सकेंगे वोट: केवल वही नागरिक मतदान कर सकेंगे, जिनके नाम संबंधित बूथ की मतदाता सूची में पहले से दर्ज हैं।
2. स्याही का नया निशान: मूल मतदान के दौरान बाईं हाथ की मध्यमा (मिडिल फिंगर) पर लगाई गई स्याही के निशान को साफ करने के बाद दोबारा स्याही लगाई जाएगी, जो नाखून से अंगुली के पहले भाग तक साफ दिखाई देगी।
3. नए मतपत्र होंगे तैयार: जरूरत पड़ने पर ईवीएम के साथ-साथ निविदत्त मतपत्र (Tendered Ballot) नए सिरे से प्रिंट कराकर बूथों पर भेजे जाएंगे।
4. पुरानी ईवीएम सील रहेंगी: मूल मतदान में इस्तेमाल की गई खराब ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।
5. लिखित सूचना जारी: चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को लिखित रूप में पुनर्मतदान की तिथि, समय और बूथ का विवरण दिया जा रहा है।
6. व्यापक प्रचार-प्रसार: स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर और नोटिस बोर्ड के जरिए मुनादी कराई जा रही है ताकि हर वोटर तक सूचना पहुंचे।
7. जयपुर के 5 बूथ शामिल: जयपुर निगम के वार्ड 9 (बूथ 111), वार्ड 18 (बूथ 235), वार्ड 25 (बूथ 343) और वार्ड 34 (बूथ 477 व 484) में दोबारा वोट पड़ेंगे।
8. जोधपुर और कोटा का गणित: जोधपुर के वार्ड 50 (बूथ 338) और कोटा के वार्ड 87 (बूथ 99), वार्ड 44 (बूथ 448) व वार्ड 11 (बूथ 576) में वोटिंग होगी।
9. सुकेत का 1 केंद्र: सुकेत नगरपालिका के वार्ड 04 (बूथ 05) में मतदाता फिर से अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
10. 17 सितंबर को काउंटिंग: सभी 10 केंद्रों पर 16 सितंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद 17 सितंबर की सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी।
ईवीएम खराबी के चलते चुनाव टलने से जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में राजनीतिक सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। विशेषकर जोधपुर में, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला 44-44 सीटों की बराबरी पर अटका हुआ है, वहां 1 बूथ का नतीजा पूरे नगर निगम का पावर समीकरण बदल सकता है।
स्थानीय नागरिकों और प्रत्याशियों के बीच अब 16 सितंबर के रिपॉल और 17 सितंबर के नतीजों को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को इन 10 बूथों पर मतदाताओं को फिर से पोलिंग बूथ तक लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। 17 सितंबर को तस्वीर साफ होते ही जयपुर, कोटा और जोधपुर में नए मेयर के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी जाएंगी।
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