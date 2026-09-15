राजस्थान निकाय चुनाव: जयपुर-जोधपुर-कोटा-सुकेत के 10 बूथों पर पुनर्मतदान, मेयर चुनाव स्थगित

राजस्थान नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के सोमवार को घोषित नतीजों के ठीक बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश की राजधानी जयपुर, पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर, कोचिंग सिटी कोटा और झालावाड़ की सुकेत नगरपालिका के कुल 10 मतदान केंद्रों पर EVM में आई तकनीकी खराबी के चलते पुनर्मतदान कराने के आदेश जारी किए गए हैं। मतगणना के दौरान इन 10 बूथों पर मशीनें खराब होने से उम्मीदवारों की जीत-हार का अंतर प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद आयोग ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा वोटिंग कराने का शेड्यूल तय किया है। इसके साथ ही इन चार बड़े निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (मेयर व डिप्टी मेयर) पदों के चुनाव को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं शेष 305 निकायों में चुनाव प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित की जाएगी।