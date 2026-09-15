Rajasthan Nikay Chunav : वो 20 चुनाव नतीजे जो चौंका रहे, ऐसे रिज़ल्ट की किसी को उम्मीद नहीं थी! 

राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के चुनाव परिणामों ने पूरे राज्य के राजनीतिक मिजाज को उजागर कर दिया है। 'एक राज्य-एक चुनाव' की तर्ज पर हुए इन बहुचर्चित स्थानीय निकाय चुनावों को 2028 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले शहरों के राजनीतिक मूड की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा था। नतीजों में भले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच महज 0.94 प्रतिशत वोट शेयर के अंतर ने यह साबित कर दिया है कि शहरी राजस्थान में दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला है। जहां 10 नगर निगमों में से 4 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, वहीं 5 नगर निगमों में निर्दलीय प्रत्याशी सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेकर असली किंगमेकर बन गए हैं। इसके अलावा बारां नगर परिषद में आम आदमी पार्टी (AAP) ने पहली बार ऐतिहासिक स्पष्ट बहुमत हासिल कर प्रदेश की राजनीति में एक नया समीकरण खड़ा कर दिया है।