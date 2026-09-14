Jaipur : ‘पिता को इसलिए जीवित छोड़ा था’, जयपुर मर्डर केस में राहुल ने खोले नए राज, TV सीरियल देख सोचता था कैसे बचूं

उसका आरोप है कि बड़ी बेटी के बार-बार झूठ बोलने और घर में पत्नी व छोटी बेटियों का उसका पक्ष लेने से तनाव में था। वारदात वाली रात बड़ी बेटी पूरी रात जागती रही। उसने रात में बर्तन धोने को कहा था, लेकिन सुबह करीब पांच बजे वह बर्तन धो रही थी। आवाज सुनकर राहुल उठा और बेटी से कहासुनी हुई। इसके बाद वह घर के बाहर चींटियों को आटा डालने चला गया। करीब साढ़े छह बजे लौटने तक बेटी के झूठ बोलने की बात उसके दिमाग में घूमती रही।