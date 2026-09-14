ज्योति खंडेलवाल पहले राउंड से ही पिछड़ीं, जानें क्या है पूर्व मेयर की हार के पीछे की बड़ी वजह ?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के भीतर मौजूद असंतोष, स्थानीय स्तर पर हुए भीतरघात और कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार के बाद न केवल भाजपा के मेयर बनाने के समीकरणों को झटका लगा है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी भी अब खुलकर सतह पर आने लगी है। जानकारों का यह भी कहना है कि ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस से बीजेपी में आईं थी और पार्टी उनको लगातार तवज्जो दे रही थी। इस बात से स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष था। वहीं सुनीता मेठी के पति अरविंद मेठी वार्ड 110 से पहले भी पार्षद रह चुके हैं, ऐसे में उनके काम पर लोगों ने भरोसा जताया है।