जयपुर नगर निगम चुनाव में बड़ा उलटफेर, ओवैसी और बेनीवाल ने की थी सभा, वहां आया चौंकाने वाला परिणाम

Jaipur Nagar Nigam Election Result: जयपुर नगर निगम के वार्ड 146 से निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज बानो ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस ने अफरोज को उतारा था। दरअसल,फिरोज के समर्थन में हैदराबाद सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित किया था। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मोहम्मद कैफ ने भी फिरोज के लिए रोड शो किया था।