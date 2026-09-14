Nagaur Nagar Parishad Result : नागौर में निर्दलीय बने किंगमेकर, 60 वार्ड में 23 जीते, जानें BJP, कांग्रेस की सीटें

1 अविनाश टीकूराम टीकूराम भजनसिंह (निर्दलीय)

2 पपुड़ी जेतादेवी कमला भाजपा

3 नेमीचंद ओमप्रकाश — भाजपा

4 मंजू — — भाजपा

5 दिलीप जितेंद्र — भाजपा

6 विशाल अनिल दिनाराम मनोहर सिंह (निर्दलीय)

7 रामनिवास सांखला गोरी शंकर स्वरूप सिंह धनराज सैन (निर्दलीय)

8 राम ज्योति — — भाजपा

9 रघुवीर — — भाजपा

10 देवकिशन प्रवीण सोलंकी — कांग्रेस

11 मंजू प्रेरणा — सुनीता (निर्दलीय)

12 — लालचंद राजू RLP

13 दामोदर कंसारा अब्दुल वाजिद — भाजपा

14 राकेश सेन — — महेश कुमार (निर्दलीय)

15 नीतू तोलावत सुनीता — नीलम पुरोहित (निर्दलीय)

16 यतीराज सचिन — रोहित सोनी (निर्दलीय)

17 रमा ललिता — भाजपा

18 राजाराम — — भाजपा

19 डिंपल मंजू — कांग्रेस

20 — सदाकत अली — कांग्रेस

21 आयशा लोधी मिस्बाह बानो — कांग्रेस

22 ट्विंकल रामावत मुन्नी देवी — रेशमा सोलंकी (निर्दलीय)

23 प्रमोद पिंकी जैन नेमीचंद हामिद (निर्दलीय)

24 ओमप्रकाश — — भाजपा

25 विक्रम मोहम्मद सदीक — यासीन (निर्दलीय)

26 पदमचंद — — तौफीक खान (निर्दलीय)

27 ओमप्रकाश शाहरुख खान — कांग्रेस

28 हरिराम अनिल भार्गव — भाजपा

29 शिवकुमार मनीष प्रजापत — भाजपा

30 ललित किशोर सोहनलाल — लालचंद भाटी (निर्दलीय)

31 रुकमा गंगा पप्पी भाजपा

32 लासा देवी सीमा शारदा भाजपा

33 संतोष ललिता — भाजपा

34 पन्नालाल विजय सांखला — भाजपा

35 रामकुमार धापू देवेंद्र इनानिया भाजपा

36 कुसुम लता ज्योति कर्मा देवी भाजपा

37 जगदीश जितेंद्रसिंह इकबाल घेवरचन्द चोहान (निर्दलीय)

38 अख्तर अली मोहम्मद अली मोहम्मद सईद अजीजुद्दीन (निर्दलीय)

39 — दीपक सैनी — कांग्रेस

40 — सितारा बानो — कांग्रेस

41 इंसाफ अली शरीफ कुरैशी मैनुद्दीन कांग्रेस

42 कमलेश पांची — पार्वती देवी (निर्दलीय)

43 छगनाराम धर्मेंद्र — भाजपा

44 — संजू — कांग्रेस

45 फूलचंद राजेंद्रसिंह — भाजपा

46 — प्रहलाद — कांग्रेस

47 मुकेश चांद मोहम्मद — कांग्रेस

48 इंद्रा — — प्रीति अरोड़ा (निर्दलीय)

49 — रजिया बानो — शबनम (निर्दलीय)

50 विजय कुमार — — सिराजुद्दीन (निर्दलीय)

51 — इकबाल — कांग्रेस

52 जेनाराम जगदीश — सुरेश (निर्दलीय)

53 कैलाशी ननूडी — कांग्रेस

54 — रामनिवास — चेनाराम (निर्दलीय)

55 — — — उसमान खां (निर्दलीय)

56 — मोहम्मद हारुन हमीदन बानो कांग्रेस

57 — आरिफा बानो शबाना बानो कांग्रेस

58 गुलाबचंद — — भाजपा

59 सुनील गहलोत — — मनीष कच्छवाह (निर्दलीय)