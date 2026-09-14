Nagaur Nagar Parishad Result : नागौर में निर्दलीय बने किंगमेकर, 60 वार्ड में 23 जीते, जानें BJP, कांग्रेस की सीटें

Nagaur Nagar Parishad Result : प्रतीकात्मक फोटो, एआइ से बनाया है।
Nagaur Nagar Parishad Result : नागौर नगर परिषद के 60 वार्डों की मतगणना बीआर मिर्धा राजकीय महाविद्यालय में सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना के साथ जैसे-जैसे रिजल्ट आने लगे तो भाजपा और कांग्रेस अवाक रह गए। उधर निर्दलीयों ने मौज बांध दी। इस बार के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 60 वार्डों की मतगणना में 23 वार्ड में निर्दलीयों ने जीत दर्ज कराकर सबको चौंका दिया। भाजपा 21, कांग्रेस 15 और आरएलपी ने 1 वार्ड में जीत का परचम फहराया। इस रिजल्ट के आधार पर अब बोर्ड बनाने में निर्दलीयों का बड़ा रोल रहेगा।
नागौर नगर परिषद की मतगणना में कई उम्मीदवारों ने कड़े मुकाबले में जीत दर्ज की। वार्ड 25 में निर्दलीय प्रत्याशी यासिन ने 4 वोटों के अंतर से भाजपा के विक्रम और कांग्रेस के मोहम्मद सदीक को हरा दिया। इसके बाद वार्ड 5 में भाजपा के दिलीप ने कांग्रेस के जितेंद्र पर 5 वोटों से जीत दर्ज की। वार्ड 16 में निर्दलीय प्रत्याशी रोहित सोनी 13 वोट, वार्ड 27 में कांग्रेस के साहरूख खान ने 13 वोट और वार्ड 26 में निर्दलीय प्रत्याशी तौफिक खान ने 16 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। वार्ड 60 में निर्दलीय प्रत्याशी गोविन्द कड़वा ने 926 वोटों से भाजपा के दीनानाथ और कांग्रेस के कैलाश पर जीत दर्ज की। नागौर में कांग्रेस ने 60 में से 46 वार्डों में टिकट दिए थे, जबकि भाजपा ने 49 वार्डों में प्रत्याशी उतारे थे। नागौर नगर परिषद के लिए 9 सितंबर को मतदान हुआ था। कुल 84.14 फीसद मतदान दर्ज हुआ था।
वार्ड 15 में बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिला। पूर्व सभापति मीतू बोथरा निर्दलीय और नीतू तोलावत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ीं। यहां पर निर्दलीय नीलम पुरोहित ने जीत परचम लहराया।
मामा की नाराजगी भांजे की जीत में रोड़ा नहीं बन सकी। वार्ड 10 में पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी के बेटे प्रवीण सोलंकी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। प्रवीण के मामा व पूर्व सभापति मागीलाल भाटी को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था। नाराज होकर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का समर्थन किया, बावजूद इसके प्रवीण विजयी हुए।
वार्ड 22 में कांग्रेस की मुन्नी सोलंकी और उनकी दो बहुएं बेबी सोलंकी व रेखा सोलंकी निर्दलीय प्रत्याशी थीं। तीनों हार गईं। निर्दलीय रेशमा सोलंकी विजयी रहीं।
|वार्ड
|भाजपा
|कांग्रेस
|RLP
|कौन जीते
|1
|अविनाश
|टीकूराम
|टीकूराम
|भजनसिंह (निर्दलीय)
|2
|पपुड़ी
|जेतादेवी
|कमला
|भाजपा
|3
|नेमीचंद
|ओमप्रकाश
|—
|भाजपा
|4
|मंजू
|—
|—
|भाजपा
|5
|दिलीप
|जितेंद्र
|—
|भाजपा
|6
|विशाल
|अनिल
|दिनाराम
|मनोहर सिंह (निर्दलीय)
|7
|रामनिवास सांखला
|गोरी शंकर
|स्वरूप सिंह
|धनराज सैन (निर्दलीय)
|8
|राम ज्योति
|—
|—
|भाजपा
|9
|रघुवीर
|—
|—
|भाजपा
|10
|देवकिशन
|प्रवीण सोलंकी
|—
|कांग्रेस
|11
|मंजू
|प्रेरणा
|—
|सुनीता (निर्दलीय)
|12
|—
|लालचंद
|राजू
|RLP
|13
|दामोदर कंसारा
|अब्दुल वाजिद
|—
|भाजपा
|14
|राकेश सेन
|—
|—
|महेश कुमार (निर्दलीय)
|15
|नीतू तोलावत
|सुनीता
|—
|नीलम पुरोहित (निर्दलीय)
|16
|यतीराज
|सचिन
|—
|रोहित सोनी (निर्दलीय)
|17
|रमा
|ललिता
|—
|भाजपा
|18
|राजाराम
|—
|—
|भाजपा
|19
|डिंपल
|मंजू
|—
|कांग्रेस
|20
|—
|सदाकत अली
|—
|कांग्रेस
|21
|आयशा लोधी
|मिस्बाह बानो
|—
|कांग्रेस
|22
|ट्विंकल रामावत
|मुन्नी देवी
|—
|रेशमा सोलंकी (निर्दलीय)
|23
|प्रमोद
|पिंकी जैन
|नेमीचंद
|हामिद (निर्दलीय)
|24
|ओमप्रकाश
|—
|—
|भाजपा
|25
|विक्रम
|मोहम्मद सदीक
|—
|यासीन (निर्दलीय)
|26
|पदमचंद
|—
|—
|तौफीक खान (निर्दलीय)
|27
|ओमप्रकाश
|शाहरुख खान
|—
|कांग्रेस
|28
|हरिराम
|अनिल भार्गव
|—
|भाजपा
|29
|शिवकुमार
|मनीष प्रजापत
|—
|भाजपा
|30
|ललित किशोर
|सोहनलाल
|—
|लालचंद भाटी (निर्दलीय)
|31
|रुकमा
|गंगा
|पप्पी
|भाजपा
|32
|लासा देवी
|सीमा
|शारदा
|भाजपा
|33
|संतोष
|ललिता
|—
|भाजपा
|34
|पन्नालाल
|विजय सांखला
|—
|भाजपा
|35
|रामकुमार
|धापू
|देवेंद्र इनानिया
|भाजपा
|36
|कुसुम लता
|ज्योति
|कर्मा देवी
|भाजपा
|37
|जगदीश
|जितेंद्रसिंह
|इकबाल
|घेवरचन्द चोहान (निर्दलीय)
|38
|अख्तर अली
|मोहम्मद अली
|मोहम्मद सईद
|अजीजुद्दीन (निर्दलीय)
|39
|—
|दीपक सैनी
|—
|कांग्रेस
|40
|—
|सितारा बानो
|—
|कांग्रेस
|41
|इंसाफ अली
|शरीफ कुरैशी
|मैनुद्दीन
|कांग्रेस
|42
|कमलेश
|पांची
|—
|पार्वती देवी (निर्दलीय)
|43
|छगनाराम
|धर्मेंद्र
|—
|भाजपा
|44
|—
|संजू
|—
|कांग्रेस
|45
|फूलचंद
|राजेंद्रसिंह
|—
|भाजपा
|46
|—
|प्रहलाद
|—
|कांग्रेस
|47
|मुकेश
|चांद मोहम्मद
|—
|कांग्रेस
|48
|इंद्रा
|—
|—
|प्रीति अरोड़ा (निर्दलीय)
|49
|—
|रजिया बानो
|—
|शबनम (निर्दलीय)
|50
|विजय कुमार
|—
|—
|सिराजुद्दीन (निर्दलीय)
|51
|—
|इकबाल
|—
|कांग्रेस
|52
|जेनाराम
|जगदीश
|—
|सुरेश (निर्दलीय)
|53
|कैलाशी
|ननूडी
|—
|कांग्रेस
|54
|—
|रामनिवास
|—
|चेनाराम (निर्दलीय)
|55
|—
|—
|—
|उसमान खां (निर्दलीय)
|56
|—
|मोहम्मद हारुन
|हमीदन बानो
|कांग्रेस
|57
|—
|आरिफा बानो
|शबाना बानो
|कांग्रेस
|58
|गुलाबचंद
|—
|—
|भाजपा
|59
|सुनील गहलोत
|—
|—
|मनीष कच्छवाह (निर्दलीय)
|60
|दीनानाथ
|—
|कैलाश
|गोविंद कड़वा (निर्दलीय)
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग