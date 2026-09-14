डीडवाना नगर परिषद रिजल्ट: कांग्रेस ने मारी बाजी, 40 में से 16 वार्ड जीते; निर्दलीयों का भी दमदार प्रदर्शन

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Didwana Nagar Parishad Election Result: डीडवाना नगर परिषद चुनाव के नतीजों की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। वार्ड 1 से 40 तक सभी सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। नतीजों में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। पार्टी के प्रत्याशियों ने 16 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मजबूत प्रदर्शन किया है और अपनी मौजूदगी से सबको चौंकाया है। 14 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है।
वहीं अगर बीजेपी की स्थिति देखें तो पार्टी सिर्फ 9 वार्डों में सिमट गई। इसके अलावा आरएलपी को एक वार्ड में जीत मिली है। खास बात यह है कि कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच जीत का अंतर ज्यादा नहीं रहा, जिससे नगर परिषद में आगे की तस्वीर काफी दिलचस्प रहने वाली है।
|वार्ड नंबर
|विजेता
|पार्टी
|1
|बेनजीर
|आरएलपी
|2
|नरपत सिंह राठौड़
|भाजपा
|3
|जन्नत बानो
|कांग्रेस
|4
|इरफान
|कांग्रेस
|5
|मोहम्मद असलम
|निर्दलीय
|6
|प्रवीण तेजस्वी
|भाजपा
|7
|बाबू खान
|कांग्रेस
|8
|बजरंग लाल
|निर्दलीय
|9
|सुल्ताना बानो
|कांग्रेस
|10
|कयामुद्दीन
|निर्दलीय
|11
|हनीफ खान
|कांग्रेस
|12
|बसंती देवी
|निर्दलीय
|13
|हरीश मोदी
|भाजपा
|14
|राहुल रूवाटिया
|निर्दलीय
|15
|फजीलत बानो
|निर्दलीय
|16
|सोसिना
|कांग्रेस
|17
|मोहम्मद शाहिद खत्री
|निर्दलीय
|18
|खदीजा
|कांग्रेस
|19
|महफूज अली
|निर्दलीय
|20
|विजय कटारिया
|कांग्रेस
|21
|विनोद कुमार
|भाजपा
|22
|मुन्नी बेगम
|निर्दलीय
|23
|नवीन कुमार कुम्पावत
|भाजपा
|24
|मुरली मनोहर
|भाजपा
|25
|उषा देवी
|भाजपा
|26
|अमरचंद
|कांग्रेस
|27
|भंवरलाल पंवार
|निर्दलीय
|28
|सुनील
|भाजपा
|29
|रामनिवास
|निर्दलीय
|30
|शाहिद बानो
|कांग्रेस
|31
|कमलेश
|कांग्रेस
|32
|उदाराम
|कांग्रेस
|33
|पंकज टांक
|निर्दलीय
|34
|मूलचंद भाटी
|कांग्रेस
|35
|मोहम्मद आदिल
|निर्दलीय
|36
|आसिफ
|कांग्रेस
|37
|लक्ष्मी देवी
|निर्दलीय
|38
|पन्नालाल
|भाजपा
|39
|हनुमानप्रसाद
|कांग्रेस
|40
|मुन्नी देवी
|कांग्रेस
डीडवाना नगर परिषद चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। 40 वार्डों के लिए कुल 145 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इनमें कांग्रेस के 37, भाजपा के 34, आरएलपी के 7, बसपा का एक और सबसे ज्यादा 66 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल रहे। चुनाव में लोगों ने भी बढ़-चढ़कर वोट डाले और कुल 75.42 प्रतिशत मतदान हुआ। कई वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा, जबकि कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय से लेकर बहुकोणीय हो गई।
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