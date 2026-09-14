डीडवाना नगर परिषद रिजल्ट: कांग्रेस ने मारी बाजी, 40 में से 16 वार्ड जीते; निर्दलीयों का भी दमदार प्रदर्शन



डीडवाना नगर परिषद चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। 40 वार्डों के लिए कुल 145 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। इनमें कांग्रेस के 37, भाजपा के 34, आरएलपी के 7, बसपा का एक और सबसे ज्यादा 66 निर्दलीय प्रत्याशी शामिल रहे। चुनाव में लोगों ने भी बढ़-चढ़कर वोट डाले और कुल 75.42 प्रतिशत मतदान हुआ। कई वार्डों में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा, जबकि कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय से लेकर बहुकोणीय हो गई।