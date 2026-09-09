राजस्थान निकाय चुनाव: डीडवाना में MLA यूनुस खान से धक्का-मुक्की, नागौर में फर्जी मतदान के आरोप पर पथराव

इधर, नागौर के खत्रीपुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-5 मतदान केंद्र के बाहर भी मतदान के दौरान हंगामा हो गया। यहां फर्जी मतदान के आरोप को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बाद मतदान केंद्र के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षाबल मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। एहतियात के तौर पर मतदान केंद्र के बाहर पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई।