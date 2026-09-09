Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में वोटिंग के दौरान कई जगह बवाल, दूदू में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लात-घूसे

इस घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पुलिस प्रशासन पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर लिखा कि दूदू नगर पालिका के वार्ड संख्या एक में कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच झगड़ा-मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। राजस्थान नगर निगम चुनाव में फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग खुद प्रशासन के साथ मिलकर लोकतन्त्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमारे देश कि इस पैसा फ़ेक तमाशा देख वाली व्यवस्था में कब सुधार आएगा।