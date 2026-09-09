जयपुर: रोड शो में निकाय चुनाव को लेकर CM भजनलाल का संदेश, बोले- ट्रिपल इंजन सरकार बनी तो विकास की रफ्तार तेज होगी

जयपुर। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर महौल गरमाया हुआ है। आज बुधवार को सीएम भजनलाल का जयपुर में रोड शो हुआ। इसी दौरान त्रिपोलिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चुनाव को लेकर जनता में उत्साह का जिक्र करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजस्थान विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्यों की गति और तेज होगी।