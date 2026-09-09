Rajasthan: निकाय चुनाव में सियासी रसूख के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चर्चा में, 100 से ज्यादा प्रत्याशियों पर केस

वार्ड 18 से भाजपा के विक्रम तम्बोली के खिलाफ 2016 में सरकारी कर्मचारी से मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जो अदालत में विचाराधीन हैं। वार्ड 20 से कांग्रेस के ऋषभ पटेल पर रास्ता रोककर मारपीट समेत दो मामले दर्ज हैं। वार्ड 35 से भाजपा के दीदार चौहान को 2012 के लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में 600 रुपए जुर्माना हुआ था। वार्ड 48 से कांग्रेस के निर्मल बैरवाल पर 13 आरपीजीओ के दो मामले विचाराधीन हैं। वार्ड 50 से कांग्रेस के चंदनसिंह पर 2019 में आइपीसी की धारा 447 और 427 के तहत मामला दर्ज हुआ था। वार्ड 63 से कांग्रेस के मोहसिन खान 2015 के धोखाधड़ी मामले में मई 2026 में अदालत से दोष मुक्त हो चुके हैं।