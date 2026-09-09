स्वच्छ वायु रैंकिंग में राजस्थान की हालत चिंताजनक, बड़े शहर पिछड़े; अलवर-उदयपुर ने बचाई थोड़ी लाज

3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में अलवर 192 अंक के साथ छठे और उदयपुर 187.5 अंक के साथ आठवें स्थान पर रहे। दोनों शहरों ने टॉप-10 में जगह बनाकर प्रदेश को राहत जरूर दी, लेकिन कोई भी शहर अपनी आबादी वाली श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष तीन में जगह नहीं बना सका। इस श्रेणी में राउरकेला 198.5 अंक के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि फिरोजाबाद और गुंटूर ने 195-195 अंक के साथ दूसरा स्थान साझा किया। अलवर का स्कोर राउरकेला से 6.5 अंक कम रहा।