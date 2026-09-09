Onion Price Hike: आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार! राजस्थान में प्याज हुआ महंगा, 70 रुपए किलो पहुंचा दाम

सीकर. देशभर में मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी का प्याज अब किसानों के लिए मुनाफे का सौदा और उपभोक्ताओं के लिए महंगाई की चिंता बन गया है। सीकर मंडी में प्याज के थोक भाव 35 से 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत चीनी के बाद अब खुदरा बाजार में प्याज के भाव 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक हैं। महज एक सप्ताह में ही भाव बढ़ते ही स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो गए हैं। इसके अलावा इस बार बुवाई के समय प्रतिकूल मौसम के कारण प्याज की पौध भी प्रभावित हुई। वहीं अब किसानों ने भी अच्छे भाव की उम्मीद में प्याज रोक लिया है। दूसरी ओर देश के प्रमुख प्याज मंडी से भी प्याज की आवक कम है। व्यापारियों का कहना है कि नई फसल आने में अभी करीब दो माह लग सकते हैं। ऐसे में प्याज के भावों में तेजी बनी रहेगी। गौरतलब है कि इस बार सीकर में प्याज का बुवाई क्षेत्र दस हजार हेक्टेयर से भी कम रहा है।