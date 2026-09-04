‘B.Tech कर लो, नौकरी लगवा दूंगा’, सीकर में युवक से ऐसा कहकर वादा करने वाले लेक्चरर पर हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

Sikar Student Attacks Teacher: शिक्षक दिवस से ठीक दो दिन पहले सीकर के एक निजी कॉलेज में पूर्व छात्र ने लेक्चरर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में लेक्चरर अनवर खान गंभीर रूप से घायल हो गए। कॉलेज स्टॉफ और अन्य लोगों ने उन्हें उपचार के लिए एसके हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। मामले में घायल शिक्षक के छोटे भाई फतेहपुर निवासी आसिफ जोया ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।