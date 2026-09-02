Rajasthan Nikay Election: कहीं भाई से भाई की टक्कर, कहीं पिता ने बेटे के लिए छोड़ा चुनावी मैदान

सीकर जिले की 14 नगर निकायों में अब भी 40 से ज्यादा बागी मैदान में डटे हुए है। वहीं कई बागी मानने को राजी भी हो गए है। दूसरी तरफ कई बागियों के पार्टी से नामांकन करने और सिम्बल नहीं मिलने की वजह से नामांकन रद्द हो गया है। रोचक यह है कि कई वार्ड में पति व पत्नी दोनों ने आवेदन कर दिए, अब संशय बना हुआ है कौन मैदान छोड़े और और मैदान में उतरे। अब सभी की निगाहें नाम वापसी के बाद मैदान में डटे रहने वाले उम्मीदवारों पर टिकी है।