सीकर: रात को परिवार के साथ सोई 12वीं की छात्रा, सुबह घर से मिली गायब; पिता ने दर्ज करवाई शिकायत

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सीकर। जिले में एक युवती के घर से अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। पिता के मुताबिक, 26 अगस्त की रात परिवार के सभी सदस्य घर पर मौजूद थे। युवती भी रात में घर पर ही सोई थी। सुबह परिजनों की नजर पड़ी तो वह अपने कमरे में नहीं मिली। इसके बाद घरवालों ने आसपास के इलाकों में उसकी तलाश शुरू की और कई जगहों पर जानकारी जुटाई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
परिजनों ने युवती को रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। काफी प्रयासों के बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दी। उन्होंने आशंका जताई कि बेटी को किसी ने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले लिया है या उसका अपहरण किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर युवती की तलाश के प्रयास तेज कर दिए हैं।
वहीं, सीकर जिले में 35 वर्षीय शादीशुदा महिला के अपनी 12 साल की बेटी और 11 साल के बेटे सहित लापता होने का भी मामला सामने आया है। महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, महिला 25 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे दोनों बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए निकली थी। स्कूल पहुंचकर उसने बच्चों को अपने साथ लिया, लेकिन इसके बाद तीनों घर नहीं पहुंचे। काफी समय बीतने के बाद परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू की।
महिला और दोनों बच्चों के अचानक गायब होने के बाद परिवार ने आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की। इसके अलावा रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित ठिकानों पर भी जानकारी जुटाई गई, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। महिला के पास मोबाइल फोन था, लेकिन घटना के बाद से उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। इससे परिजनों की चिंता और बढ़ गई है। पति ने पुलिस से जल्द से जल्द पत्नी और दोनों बच्चों का पता लगाने की गुहार लगाई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल सहित अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि महिला और बच्चों के स्कूल से निकलने के बाद की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस संभावित स्थानों पर भी उनकी तलाश कर रही है।
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