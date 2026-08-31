सीकर: रात को परिवार के साथ सोई 12वीं की छात्रा, सुबह घर से मिली गायब; पिता ने दर्ज करवाई शिकायत

वहीं, सीकर जिले में 35 वर्षीय शादीशुदा महिला के अपनी 12 साल की बेटी और 11 साल के बेटे सहित लापता होने का भी मामला सामने आया है। महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, महिला 25 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे दोनों बच्चों को स्कूल से घर लाने के लिए निकली थी। स्कूल पहुंचकर उसने बच्चों को अपने साथ लिया, लेकिन इसके बाद तीनों घर नहीं पहुंचे। काफी समय बीतने के बाद परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उनकी तलाश शुरू की।