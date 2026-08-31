Jaipur Crime: शादी से इनकार पर बहन के देवर ने किया युवती पर हमला, अब हुआ धौलपुर से गिरफ्तार

डीसीपी (साउथ) राजर्षि राज ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी आकाश शाक्य (27) पुत्र रामभरोसी, निवासी नंगला दरवेशा (बसेड़ी, धौलपुर) का रहने वाला है। आरोपी पीड़िता की बहन का सगा देवर है, जिससे दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी। आकाश युवती पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन युवती अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से इनकार करने से नाराज आरोपी देशी कट्टा लेकर युवती के घर पहुंचा और उसे अकेली पाकर जान से मारने की नीयत से सीने में गोली मारकर फरार हो गया। गंभीर हालत में युवती को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।