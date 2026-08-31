Public Ka Panna: द्रव्यवती के बहाव क्षेत्र पर अवैध कब्जा, आम रास्ता भी बंद

जेडीए द्वारा अनुमोदित कॉलोनी रूपनगर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लखेसरा रोड, वार्ड 69 में सडक़, पानी और रोड लाइट नहीं है। इस कारण लोग गड्ढों से होकर गुजरने को मजबूर हैं। वहीं, पेयजल के लिए भी स्थानीय लोग पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। रोड लाइट न होने के कारण रात में अंधेरा रहता है। साथ ही कई बार क्षेत्र में चोरियां भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि ने क्षेत्र की सुध नहीं ली। कॉलोनी की बसावट के करीब 12 वर्ष बाद क्षेत्र के लोगों को विकास का इंतजार है। -गणपत सिंह, आगरा रोड, माली की कोठी