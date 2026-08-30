30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Cockroach Janata Party : जयपुर में 2 खस्ताहाल सरकारी स्कूलों का सीजेपी टीम ने किया निरीक्षण, प्रशासन को दी चेतावनी

Cockroach Janata Party : जयपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर 2 स्कूलों का निरीक्षण किया। साथ ही जयपुर प्रशासन को चेतावनी दी।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2026

cjp inspects 2 dilapidated government schools jaipur warns administration

Jaipur : कॉकरोच जनता पार्टी की टीम Photo Source-CJP

Cockroach Janata Party : जयपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर स्कूल का निरीक्षण किया। पदाधिकारी रविवार को भट्टा बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यू संजय नगर पहुंचे। टीम ने बंद पड़े स्कूल भवन का मौका मुआयना किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल बंद होने से हुई समस्याओं की जानकारी ली। बीते दिनों सीजेपी के जयपुर के बगरू स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव के स्कूल में पहुंचने के बाद यहां विवाद हो गया था। ग्रामीणों की ओर से इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई थी। यही नहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ भी मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया।

जयपुर में खस्ताहाल सरकारी स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। 30 अगस्त को सीजेपी की राष्ट्रीय सचिव रेखा शर्मा की अगुवाई में कॉकरोच जनता पार्टी की टीम राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यू संजय नगर पहुंची। यहां ताले में बंद पड़े स्कूल भवन का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि स्कूल बंद होने से क्षेत्र के कई बच्चे शिक्षा से पूरी तरह से वंचित हो चुके हैं। सीजेपी ने जयपुर प्रशासन से मांग की है कि स्कूल के ताले तुरंत खोले जाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके।

भोमिया बस्ती स्कूल भी पहुंची सीजेपी टीम

राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यू संजय नगर के बाद सीजेपी की टीम राजकीय स्कूल (भोमिया बस्ती) पहुंची। वहां स्थानीय निवासियों ने स्कूल की व्यवस्था पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय जनता ने कहा कि बच्चों को पिंजरेनुमा जगह में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने स्कूल की चारदीवारी तुरंत बनवाने और सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की मांग की।

सीजेपी ने प्रशासन को चेताया

सीजेपी ने स्पष्ट रुप से चेताया कि यदि प्रशासन ने जल्द ही इन दोनों प्राथमिक विद्यालयों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। सीजेपी के स्कूल निरीक्षण के बाद एक बार फिर राजस्थान का सियासी पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है।

NEET PG Exam : CJP के आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार पर फिर साधा निशान, कहा- बस सच्चाई छुपाने में लगता है दिमाग

ये भी पढ़ें
ashutosh ranka big statement neet pg exam negligence is a serious matter

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2026 10:45 pm

Published on:

30 Aug 2026 10:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Cockroach Janata Party : जयपुर में 2 खस्ताहाल सरकारी स्कूलों का सीजेपी टीम ने किया निरीक्षण, प्रशासन को दी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Public Ka Panna : जयपुर के ये 4 ‘असली हीरो’, उपलब्धियां जानकर होगा गर्व

public ka panna these 4 real heroes jaipur you proud knowing achievements
जयपुर

Rajasthan: पोस मशीन का टेंडर आचार संहिता में फंसा, 4.34 करोड़ लाभार्थियों के गेहूं वितरण पर संकट

Food Security Scheme
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, सितंबर की शुरूआत में राजस्थान में हल्की मध्यम बारिश की संभावना

meteorological department prediction early september rajasthan heavy rain
जयपुर

NEET PG Exam : CJP के आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार पर फिर साधा निशान, कहा- बस सच्चाई छुपाने में लगता है दिमाग

ashutosh ranka big statement neet pg exam negligence is a serious matter
जयपुर

जयपुर के तालकटोरा तालाब में मिला युवती का शव मिलने पर मचा हड़कंप; परिजनों ने प्रेमी पर उकसाने के लगाए आरोप

Jaipur Tal Katora Lake
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.