Cockroach Janata Party : जयपुर में 2 खस्ताहाल सरकारी स्कूलों का सीजेपी टीम ने किया निरीक्षण, प्रशासन को दी चेतावनी

Cockroach Janata Party : जयपुर में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर स्कूल का निरीक्षण किया। पदाधिकारी रविवार को भट्टा बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय न्यू संजय नगर पहुंचे। टीम ने बंद पड़े स्कूल भवन का मौका मुआयना किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से बच्चों की पढ़ाई और स्कूल बंद होने से हुई समस्याओं की जानकारी ली। बीते दिनों सीजेपी के जयपुर के बगरू स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव के स्कूल में पहुंचने के बाद यहां विवाद हो गया था। ग्रामीणों की ओर से इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई थी। यही नहीं सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ भी मारपीट हुई थी। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमा दर्ज कराया।