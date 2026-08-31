Public Ka Panna: दिव्यांगों को दिए कियोस्क बेच दिए, उनकी जगह पर बन गई दुकानें

जेडीए की ओर से कॉलोनी में पांच साल पहले सडक़ बनाई गई थी। उसके बाद से मरम्मत न होने से कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बारिश के मौसम में जलभराव के चलते कॉलोनी से निकलना मुश्किल हो जाता है। सरपंच के साथ ही जेडीए ने भी इस कॉलोनी की सुध नहीं ली। कुछ लोगों ने जलभराव की समस्या से निजात के लिए घर के बाहर मिट्टी व पत्थर डलवा लिए, बारिश में इनके कारण सडक़ पर कीचड़ हो जाता है। -दीपांशु सोगानी, वाटिका रोड वाटिका वैली