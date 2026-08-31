Public Ka Panna: सीवर की समस्या दूर, सड़कों को किया जा रहा दुरुस्त

बिरदी चंद ने हूपर न आने व अनियमित सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मुजाहिद खान और हाजी सिराज ने बताया कि 10-15 साल पुरानी सीवर लाइन के आए दिन जाम होने से सीवर का गंदा पानी सडक़ पर फैल जाता है। सीवर लाइन की क्षमता बढ़ाने अथवा नई लाइन डालने की मांग की है। साथ ही कहा कि क्षेत्र में 100 फीट रोड पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। इस कारण हादसे की आशंका रहती है।