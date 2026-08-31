Public Ka Panna: सीवर की समस्या दूर, सड़कों को किया जा रहा दुरुस्त

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जयपुर। राजस्थान पत्रिका के पब्लिक का पन्ना में उठाई जा रही आमजन की शिकायतों पर संबंधित विभागों और जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कहीं उफन रही सीवर लाइन को दुरुस्त कराया गया तो कहीं लंबे समय से खराब पड़ी सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। शिकायतों के समाधान से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
मान्यावास क्षेत्र में सीवर लाइन के ओवर फ्लो की समस्या पर भी नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। गांधी पथ-पश्चिम में भी जेडीए की टीम की ओर से सडक़ के खराब हिस्सों को ठीक किया जा रहा है।
टीम ने किया दुरुस्त: रामबाग सर्कल पर सीवर लाइन उफनने की समस्या को मालवीय नगर जोन की टीम ने दुरुस्त कर दिया है। टीम ने लाइन की जांच की और समस्या को ठीक कराया।
कालवाड़ रोड पर जलभराव और क्षतिग्रस्त सडक़ की शिकायत सामने आने के बाद जेडीए की टीम ने भी काम शुरू किया है। जेडीए अधिकारियों का कहना है कि सडक़ की मरम्मत जल्द शुरू होगी।
काली कोठी, निवारू रोड पर आयोजित ‘पत्रिका मोहल्ला मीटिंग’में स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने कूडे के ढेर सहित क्षेत्र की अन्य समस्याएं खुलकर रखीं।
बिरदी चंद ने हूपर न आने व अनियमित सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मुजाहिद खान और हाजी सिराज ने बताया कि 10-15 साल पुरानी सीवर लाइन के आए दिन जाम होने से सीवर का गंदा पानी सडक़ पर फैल जाता है। सीवर लाइन की क्षमता बढ़ाने अथवा नई लाइन डालने की मांग की है। साथ ही कहा कि क्षेत्र में 100 फीट रोड पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण शाम होते ही कई हिस्सों में अंधेरा छा जाता है। इस कारण हादसे की आशंका रहती है।
मो. सहनाज खान ने बताया कि इलाके में कई होटल हैं। शाम के समय वाहनों की संख्या बढऩे से जाम लग जाता है। इससे लोगों के साथ दुकानदारों को भी परेशानी होती है। उन्होंने क्षेत्र में संचालित कबाड़ गोदामों को लेकर भी ङ्क्षचता जताई। साथ ही प्रशासन से ऐसे गोदामों की जांच कराने की भी मांग की।
क्या आपके मोहल्ले में भी कोई मुद्दा है?
यदि हां तो व्हाट्स ऐप नं. 9057531314 व Jaipur@in.patrika.com पर समस्या मेल करें। अगली मीटिंग आपके यहां होगी। आपकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे।
जयपुर कमिश्नरेट
एडिशनल पुलिस कमिश्नर
+91-98282-31314
डीसीपी ट्रैफिक
+91-98292-51535
साइबर थाना
साइबर थाना अधिकारी
0141-2360094,
+91- 94142-25273
डीसीपी ईस्ट
8764866905
डीसीपी वेस्ट
8764866906
डीसीपी साउथ
8764866907
डीसीपी नॉर्थ
8764866908
9461067924 (व्हाट्सएप)
181 (हेल्पलाइन नंबर)
कलक्ट्रेट
0141-2204476 कंट्रोल रूम 100
जेडीए
0141-2565800, 2575252, 25755151
नगर निगम कॉल सेंटर
0141-2747400
0141-2742900 फायर ब्रिगेड 101
जयपुर डिस्कॉम
18001806507
बिजली संबंधित शिकायत
9414037085
जलदाय विभाग
01412706624
वुमन हैल्पलाइन न΄बर
1090
बालश्रम या बाल अपराध
1098
मौसम केंद्र
0141-2790194
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