राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर ‘हाई-वोल्टेज ड्रामा’, कांग्रेस ने बिना लिस्ट जारी किए बांटे सिंबल, आज नामांकन भरेंगे ‘उम्मीदवार’  

राजस्थान के नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच शह-मात का खेल बेहद दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। कई दिनों की मैराथन बैठकों और भारी माथापच्ची के बाद रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगभग सभी जिलों में अपने प्रत्याशियों के टिकटों का अंतिम फैसला कर लिया है। पार्टी ने बगावत और भितरघात के डर से प्रदेश स्तर पर उम्मीदवारों की कोई आधिकारिक सूची सार्वजनिक रूप से जारी नहीं करने का अनोखा रास्ता निकाला है। इसके बजाय सीधे जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विधानसभा प्रभारियों को अधिकृत सिंबल भेज दिए गए हैं, जिन्हें आज (सोमवार) को रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।