Jaipur: बाइक सवारों को SUV से टक्कर मारकर गिराते, फिर झाड़ियों में ले जाकर करते वारदात; 2 शातिर बदमाश दबोचे

डीसीपी जयपुर (नॉर्थ) करन शर्मा ने बताया कि आरोपी विवेक विहार जामडोली निवासी अभिषेक शर्मा (25) और माली की कोठी लखेसरा कानोता निवासी राहुल बैरवा (20) को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। 27 अगस्त की रात परिवादी अपने दोस्तों सोहिल, रियान और आर्यन के साथ मोटरसाइकिल से मथुरादासपुरा की ओर जा रहा था। रात करीब 12 बजे मित्तल कॉलेज के पास श्मशान घाट के नजदीक एक काली थार ने उनका रास्ता रोक लिया। एसयूवी में सवार तीन-चार बदमाशों ने युवकों के साथ मारपीट की और नकदी व मोबाइल छीनकर फरार हो गए।