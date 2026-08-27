Rajasthan Nikay Chunav : राजस्थान में अरविंद केजरीवाल की AAP ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, कांग्रेस-BJP से पहले मारी बाज़ी- देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें रफ़्तार पकडे हुए हैं। चुनावी शंखनाद के तुरंत बाद से ही प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकटों की रेस तेज हो गई है। इसी 'मुकाबले' में आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी दलों कांग्रेस-भाजपा से बाज़ी मार ली है। दरअसल, आम आदमी पार्टी ने जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए 11 अलग-अलग वार्डों में अपने प्रत्याशियों की पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की यह सूची सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आधिकारिक रूप से साझा की है।