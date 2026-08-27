राजस्थान निकाय चुनाव: कांग्रेस में ‘विधायक राज’ खत्म! बदला टिकट वितरण फॉर्मूला, जानें अब कैसे हो रहा उम्मीदवार चयन?

इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने टिकट चयन की प्रक्रिया संगठन के स्तर पर रखी है। उनके निर्देश पर जिला प्रभारी और विधानसभा समन्वयक पिछले तीन दिन से नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का बुधवार को अंतिम दिन है। रात तक या गुरुवार तक प्रत्येक प्रभारी को अपने जिले और विधानसभा क्षेत्र के निकायों में तीन-तीन नामों के पैनल सौंपने हैं। पैनल जमीनी फीडबैक और नेताओं की सहमति के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव सिर्फ प्रत्याशी चयन का मामला नहीं, बल्कि कांग्रेस में संगठन और विधायकों के बीच बदले राजनीतिक शक्ति-संतुलन की परीक्षा भी माना जा रहा है।