Rajasthan Crime: डेटिंग ऐप पर लड़कों को फंसाकर सुनसान जगह पर बुलाते, लूटने के बाद करते ब्लैकमेल, 2 आरोपी गिरफ्तार

जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि शहर में डेटिंग ऐप के जरिए युवकों को योजनाबद्ध तरीके से सुनसान जगहों पर बुलाकर मारपीट, ब्लैकमेलिंग और लूट की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गिरोह की गतिविधियों की जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस टीम ने ऐप के जरिए संपर्क करने वाले संदिग्धों पर नजर रखी और उनकी गतिविधियों की निगरानी की। इस पर झोटवाड़ा एसीपी शिव कुमार भारद्वाज के सुपरविजन और करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया।