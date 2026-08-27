27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

नेपाल में ‘जल प्रलय’- कई भारतीय लापता, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स

Nepal Flood Emergency : नेपाल के रासुवा में बाढ़ आपदा: फंसे राजस्थान के नागरिकों और श्रद्धालुओं की मदद के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Aug 27, 2026

nepal flood rajasthan government emergency helpline numbers issued 2026

Rajasthan Government released Emergency Helpline Numbers for Nepal Flood Incident (CM File PIC)

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राजस्थान सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। पर्यटन, धार्मिक यात्रा और व्यापार के सिलसिले में नेपाल गए राजस्थान के नागरिकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सहायता तथा त्वरित जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यदि राजस्थान का कोई भी नागरिक नेपाल में इस प्राकृतिक आपदा के बीच फंसा हुआ है, तो उनके परिजन जयपुर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से तुरंत संपर्क साध सकते हैं।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रदेशवासियों की जल्द से जल्द पहचान करना और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय दूतावास व स्थानीय प्रशासन के समन्वय से तत्काल मदद पहुंचाना है।

कई भारतीय लापता

जानकारी के मुताबिक़ नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी बाढ़ के बाद आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इस आपदा में अब तक 163 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 750 से अधिक लोग लापता या संपर्क से बाहर हैं। इनमें से 133 भारतीय नागरिक (ज्यादातर कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री और पर्यटक) लापता हैं।

हालांकि लापता होने वाले भारतीय लोगों में राजस्थान के कितने लोग हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि नेपाल में संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी है। हालांकि, राजस्थान के कई लोगों के वहां फंसे या लापता होने की आशंका को देखते हुए राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत कदम उठाए हैं।

राजस्थान के यात्रियों के लिए सरकार चिंतित

नेपाल का रासुवा जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है, जहां हर साल राजस्थान से भी बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु भ्रमण के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में अचानक आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के कारण वहां संपर्क मार्ग और स्थानीय ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

नेपाल के बिगड़ते हालात को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत संज्ञान लिया है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का कोई भी नागरिक वहां बिना सहायता के न रहे और उनके चिंतित परिजनों को सही व सटीक जानकारी समय पर मिल सके।

इन हेल्पलाइन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

आपदा प्रबंधन विभाग के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (State Emergency Operation Center) ने टोल-फ्री नंबरों के साथ-साथ कई लैंडलाइन लाइनें और डिजिटल माध्यम सक्रिय कर दिए हैं। नेपाल गए यात्रियों के परिजन निम्नलिखित नंबरों पर कॉल कर सहायता मांग सकते हैं-

टोल-फ्री इमरजेंसी नंबर: 1070 एवं 112

जयपुर ऑफिस दूरभाष नंबर: 0141-2851960, 0141-2385776, 0141-2385777, 0141-2227296, 0141-2927392 एवं 0141-2227603

आपातकालीन IP नंबर: 28888

ई-मेल आईडी: relief-rj@nic.in

भारतीय दूतावास के संपर्क में राजस्थान कंट्रोल रूम

राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जयपुर स्थित कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। कंट्रोल रूम के अधिकारी नेपाल स्थित भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में हैं।

जैसे ही किसी राजस्थानी नागरिक के नेपाल में फंसे होने या लापता होने की सूचना मिलती है, उसकी जानकारी तुरंत काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास को भेजी जा रही है, ताकि ग्राउंड लेवल पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके।

परिजनों से अपील: तुरंत दें जानकारी

राजस्थान सरकार ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि उनका कोई पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार या परिचित इस समय नेपाल यात्रा पर है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो वे बिना परेशान हुए तुरंत कंट्रोल रूम के नंबरों पर पूरी जानकारी (जैसे नाम, स्थान, पासपोर्ट या आईडी डिटेल और अंतिम लोकेशन) साझा करें।

आधिकारिक आपातकालीन पोर्टल्स पर करें विजिट

आपदा प्रबंधन, राहत अपडेट्स और आधिकारिक दिशा-निर्देशों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक राज्य सरकार के पोर्टल्स का उपयोग कर सकते हैं:

आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइंस के लिए Disaster Management Rajasthan Portal का अवलोकन करें।

राज्य के मुख्य आपातकालीन आदेशों के लिए State Emergency Operation Center Rajasthan पर विजिट करें।

राजस्थान कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा ‘नकली नोट’ गैंग में गिरफ्तार, निकाय चुनाव में लाखों के जाली नोट खपाने का था मकसद 

ये भी पढ़ें
jaipur fake currency racket congress leader son sahil choudhary arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 11:28 am

Published on:

27 Aug 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नेपाल में ‘जल प्रलय’- कई भारतीय लापता, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर्स

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-1: राजस्थान हाईकोर्ट ने रोकी जॉइनिंग, 17 सवालों पर फंसा पेंच

rajasthan teacher recruitment
जयपुर

राजस्थान फार्मेसी काउंसिल की चेतावनी, दवा पर ‘भारी छूट’ का बोर्ड लगाया तो मेडिकल स्टोर का पंजीकरण होगा रद्द

Rajasthan Pharmacy Council
जयपुर

‘हमारी सरकार में चली अन्नपूर्णा राशन किट योजना फिर शुरू करे भजनलाल सरकार’, Ex CM अशोक गहलोत क्यों कर रहे ये अपील?

ashok gehlot urges bhajanlal government to restart annapurna kit scheme
जयपुर

96 ट्रांसजेंडर्स समेत रिकॉर्ड 28 लाख वोटर्स, क्या जानते हैं निकाय चुनाव में जयपुर के 10 सबसे दिलचस्प आंकड़े

Transgender Voters - File PIC
जयपुर

राजस्थान पुलिस ने 10,000 KM पीछा करके लुटेरों के 3 मददगार पकड़े, 300 CCTV खंगालने के बाद UP-नेपाल बॉर्डर पर मिले

Nepali Loot Gang
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.