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Sikar Showroom Fire: इलेक्ट्रिक वाहनों के 2 शोरूम में भीषण आग, 40 वाहन जले; करीब 3.5 करोड़ का नुकसान

Sikar Fire News: सीकर में शनिवार सुबह करीब चार बजे दो इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में दोनों शोरूम और करीब 40 इलेक्ट्रिक वाहन जल गए। पास के हुंडई ऑटो पार्ट्स शोरूम को भी नुकसान हुआ। दमकल की 5 गाड़ियों ने ढाई घंटे में आग पर काबू पाया।
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सीकर

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Arvind Rao

Aug 29, 2026

sikar fire blaze in 2 ev showrooms 40 vehicles gutted

शोरूम में लगी आग और जली हुई गाड़ियां (पत्रिका फोटो)

Sikar Showroom Fire News: राजस्थान के सीकर शहर में शनिवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। सर्किट हाउस के सामने स्थित दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दोनों शोरूम में रखे लगभग 40 इलेक्ट्रिक वाहन जल गए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसने पास ही स्थित एक अन्य ऑटो पार्ट्स के शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कुल करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है।

सुबह 4 बजे हुआ हादसा

मामले की जानकारी देते हुए थाना अधिकारी राजाराम लेघा ने बताया, घटना शनिवार सुबह करीब चार बजे की है। सर्किट हाउस के सामने भैरों सिंह शेखावत के दो इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम 'बीएस ऑटोमोबाइल' और 'बच्चन मोटर्स' स्थित हैं। सबसे पहले आग बीएस ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी थी। शोरूम के भीतर गाड़ियों में अत्यधिक प्लास्टिक, रबर और बैटरी मैटेरियल होने के कारण आग तेजी से भड़क गई। कुछ ही देर में लपटें पास में स्थित बच्चन मोटर्स तक फैल गईं।

पास के ऑटो पार्ट्स शोरूम तक पहुंचीं लपटें

दोनों ईवी शोरूम में आग की लपटें पास ही स्थित हुंडई के ऑटो पार्ट्स शोरूम तक जा पहुंची। वहां रखे स्पेयर पार्ट्स, एयर कंडीशनर और अन्य कीमती सामान भी जल गए।

पांच दमकलों ने ढाई घंटे में पाया काबू

आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने सबसे पहले इलाके की बिजली सप्लाई बंद करवाई और सड़क के एक तरफ वाहनों की आवाजाही को रोक दिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग ढाई घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू पाया।

40 वाहन जलकर राख, शॉर्ट सर्किट की आशंका

SHO राजाराम लेघा ने बताया, बीएस ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक बेची जाती थीं, जबकि बच्चन मोटर्स में ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक ऑटो रखे थे। हादसे के वक्त दोनों शोरूम में मिलाकर करीब 40 वाहन मौजूद थे, जो पूरी तरह जल गए।

शुरुआती जांच में आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि आग के वास्तविक कारणों का सटीक पता जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल, पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है।

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Updated on:

29 Aug 2026 11:17 am

Published on:

29 Aug 2026 11:08 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Showroom Fire: इलेक्ट्रिक वाहनों के 2 शोरूम में भीषण आग, 40 वाहन जले; करीब 3.5 करोड़ का नुकसान

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