पत्रिका पड़ताल: उदयपुर की झीलों में खतरनाक बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक भी बेअसर; ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में बच सकते हैं

यह स्थिति प्रदूषण तक सीमित नहीं रही, झीलों का खतरनाक बैक्टीरिया फूड चेन तक पहुंच गया। आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि जब गायें या अन्य मवेशी इन झीलों का दूषित पानी पीते हैं तो ये कीटाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उनके दूध के जरिए रसोई और बच्चों के पेट तक पहुंच रहे हैं। इसे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला के लिए खतरे की घंटी है। दूध और उससे बनी चीजें से लाइलाज बैक्टीरिया शरीर में पहुंचकर गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए जल स्रोतों को तुरंत प्रदूषण मुक्त करना होगा।

-डॉ. हर्षदा जोशी, सह आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग