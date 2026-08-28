उदयपुर: डेढ़ लाख में बहन का सौदा! बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया भाई, गांव लौटते ही खुला राज

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे करीब पांच दिनों तक कमरे में बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसके साथ लगातार गलत काम किया गया। पीड़िता द्वारा बाहर निकलने या घटना की जानकारी किसी अन्य को देने और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। तमाम पाबंदियों के बावजूद, 25 अगस्त को युवती किसी तरह आरोपी के कब्जे से निकल भागने में सफल रही और अपने गांव पहुंचकर परिजनों को सारी घटना बताई।